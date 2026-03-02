États-Unis : Décès d'Abdou Ndaw après un accident avec un bus scolaire à Marysville

Abdou Ndaw, un jeune ressortissant sénégalais établi dans l'État de Washington aux États-Unis, a succombé à ses blessures ce lundi à l’unité de soins intensifs du Providence Regional Medical Center d’Everett. Le défunt avait été victime d'un grave accident de la circulation le mardi 24 février dernier sur l'Interstate 5, entre Everett et Marysville, lorsqu'il a été percuté par un bus scolaire appartenant au district de Marysville.





Âgé d'un peu plus de deux ans de résidence aux États-Unis, Abdou était employé chez Amazon. Décrit par ses proches comme un jeune homme discipliné, humble et travailleur, il constituait l'un des principaux soutiens financiers de sa famille restée au Sénégal. Son décès brutal plonge la communauté ouest-africaine de Washington et ses proches au pays dans une profonde affliction.





MS/NDARINFO



