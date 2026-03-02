Connectez-vous
ONU : Macky Sall officiellement candidat au poste de secrétaire général

Lundi 2 Mars 2026

L'ancien président sénégalais Macky Sall a officiellement déposé sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU). Son dossier a été transmis par le président en exercice de l'Union africaine (UA), le Burundais Évariste Ndayishimiye, relate Seneweb.
 

Avec cet appui institutionnel, Macky Sall devient formellement le candidat porté par l'organisation panafricaine pour la succession d'António Guterres. Cette démarche concrétise les ambitions internationales de l'ancien chef de l'État, dont le profil avait été régulièrement cité pour de hautes responsabilités mondiales depuis son départ à la tete du pays.


L'Union africaine entend peser de tout son poids dans le processus de sélection au sein de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. Le choix de Macky Sall par ses pairs africains reposerait sur son expérience à la tête de l'UA en 2022 et son plaidoyer constant pour une meilleure représentativité de l'Afrique dans les instances de gouvernance mondiale.
 

MS/NDARINFO
 


