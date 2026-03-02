Un chauffeur arrêté par la Sûreté Urbaine après une vidéo virale

Connectez-vous
Lundi 2 Mars 2026

La Sûreté Urbaine (SU) du Commissariat Central de Dakar a procédé, ce 28 février, à l’interpellation d’un chauffeur de transport en commun pour mise en danger de la vie d’autrui. L'individu a été identifié après la diffusion d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux le montrant circulant sur un trottoir, derrière un abribus occupé par des usagers, pour contourner un embouteillage.
 

Les investigations techniques menées par les services de police ont permis de localiser le véhicule et son conducteur. Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu sans équivoque les faits après avoir été confronté aux images de la vidéo. Il a été placé en garde à vue pour infractions graves au Code de la route et mise en danger de la vie d'autrui.
 

MS/NDARINFO
 


