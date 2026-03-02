Alerte drogue au Sénégal : Le carfentanil, 100 fois plus fort que le fentanyl, saisi à Dakar

La Brigade de recherches (BR) de Khar Yalla a procédé, dans la nuit du 26 au 27 février, à l’arrestation d'un individu de 42 ans, O. Fall, en possession de seize comprimés de carfentanil. C’est la première fois que cet opioïde de synthèse, initialement conçu pour anesthésier de grands animaux comme les éléphants, est formellement identifié sur le territoire sénégalais par le Laboratoire national d’analyse des drogues (LNAD).





Le carfentanil est décrit comme une substance d'une dangerosité extrême, étant 100 fois plus puissant que le fentanyl et 10 000 fois plus fort que la morphine. Une dose infime de 2 mg peut s'avérer mortelle pour un adulte. Le suspect, un vendeur domicilié à Castors, a été intercepté à moto. Lors de son interrogatoire, il a affirmé avoir acquis ces comprimés « par hasard » auprès d'un fournisseur aux HLM Rail-Ba, une version que l'enquête tente désormais de vérifier.





L'apparition de cette drogue marque une escalade inquiétante dans le trafic de stupéfiants au Sénégal, déjà confronté au fléau du kush. Aux États-Unis, le carfentanil est tenu pour responsable d'une explosion massive des décès par overdose. O. Fall est actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de substances psychotropes, tandis que la Division des opérations criminelles (DOCRTIS) recherche activement la filière d'approvisionnement.





MS/NDARINFO



