Liban : 31 morts après des frappes israéliennes massives contre le Hezbollah

Le ministère libanais de la Santé a annoncé ce lundi qu'au moins 31 personnes ont été tuées et 149 autres blessées lors d'intenses frappes aériennes israéliennes. Environ deux tiers des victimes ont été recensées dans le sud du Liban, bastion du Hezbollah, en réponse aux attaques lancées par le groupe pro-iranien contre l'État hébreu.





Cette escalade marque l'ouverture officielle d'un nouveau front dans la région, consécutif à l'opération conjointe américano-israélienne « Fureur épique » qui a coûté la vie au Guide suprême iranien Ali Khamenei ce week-end. Le chef d'état-major de l'armée israélienne (Tsahal), le lieutenant-général Eyal Zamir, a confirmé le passage à une « campagne offensive » d'envergure contre le Hezbollah, précisant que les forces israéliennes ne se contentent plus d'une posture défensive.





« Nous devons nous préparer à de nombreux jours de combat prolongés », a averti le général Zamir, soulignant que Tsahal opère désormais par « vagues continues » pour saturer les capacités de l'organisation chiite. L'intensification des raids aériens et les mouvements de troupes à la frontière nord font craindre un embrasement total du Liban, alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort de son leader, utilisant ses relais régionaux pour multiplier les points de friction.





MS/NDARINFO



