Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ziguinchor : Saisie record de haschich et de chanvre indien par la BRS

Dimanche 1 Mars 2026

Ziguinchor : Saisie record de haschich et de chanvre indien par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor, une unité de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé ce 28 février 2026 à l’interpellation de deux individus en possession d'une importante quantité de drogue.

Lors de cette opération, les agents ont saisi deux blocs de chanvre indien et treize blocs de haschich. Cette intervention réussie découle de l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel ayant permis de localiser les suspects dans la capitale de la Casamance.
 

Les deux mis en cause ont été immédiatement placés en garde à vue après la notification de leurs droits fondamentaux. Cette saisie de haschich, produit plus rare que le chanvre indien dans la zone, témoigne de la vigilance accrue des forces de sécurité face aux réseaux de distribution de produits stupéfiants. L’enquête se poursuit actuellement pour identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau de trafic dans la région de Ziguinchor et au-delà.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Ziguinchor : Saisie record de haschich et de chanvre indien par la BRS

01/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

Mort de Khamenei : La Chine dénonce une « violation grave » de la souveraineté iranienne

01/03/2026

Drame à Podor : Quatre jeunes talibés se noient après le chavirement d'une pirogue

01/03/2026

Crash d'hélicoptère au Kenya : Six morts dont un député dans le comté de Nandi

01/03/2026

Moyen-Orient : 8 morts en Israël et un pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz

01/03/2026