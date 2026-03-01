Ziguinchor : Saisie record de haschich et de chanvre indien par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Ziguinchor, une unité de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé ce 28 février 2026 à l’interpellation de deux individus en possession d'une importante quantité de drogue.



Lors de cette opération, les agents ont saisi deux blocs de chanvre indien et treize blocs de haschich. Cette intervention réussie découle de l’exploitation minutieuse d’un renseignement opérationnel ayant permis de localiser les suspects dans la capitale de la Casamance.





Les deux mis en cause ont été immédiatement placés en garde à vue après la notification de leurs droits fondamentaux. Cette saisie de haschich, produit plus rare que le chanvre indien dans la zone, témoigne de la vigilance accrue des forces de sécurité face aux réseaux de distribution de produits stupéfiants. L’enquête se poursuit actuellement pour identifier d’éventuelles ramifications de ce réseau de trafic dans la région de Ziguinchor et au-delà.





MS/NDARINFO



