Drame de la polygamie à Ross-Béthio : une deuxième épouse ébouillante son mari et sa coépouse

Un drame familial a secoué ce lundi 18 mai 2026 le village de Thieudem Peulh, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Ross-Béthio, dans la commune de Ngnith. Une dispute survenue au sein d'un ménage polygame a dégénéré en une agression physique violente. Une femme, identifiée comme la deuxième épouse du foyer, a versé de l'eau bouillante sur son époux et sur sa coépouse, causant de graves blessures aux deux victimes.





Le déroulement de l'agression et l'intervention des services de secours

Les faits se sont produits aux environs de 8 heures du matin alors que le conjoint et sa première épouse prenaient leur petit-déjeuner. À la suite d'une altercation verbale survenue plus tôt dans la matinée, la mise en cause a utilisé de l'eau bouillante pour attaquer simultanément les deux autres membres du foyer. Les secours ont procédé à l'évacuation d'urgence des blessés vers le centre de santé de Ross-Béthio pour l'administration des premiers soins.



En raison de la gravité des lésions, qualifiées de brûlures profondes au second degré, l'homme et sa première épouse ont été transférés dans un état critique vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Ross-Béthio ont procédé à l'interpellation de l'auteure présumée des faits et une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'événement.



MS/NDARINFO





