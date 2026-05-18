Finances publiques : les chiffres du recouvrement du PRES présentés aux députés.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a dévoilé lors de son audition à l’Assemblée nationale les premières ressources financières mobilisées au cours de l'année 2026 par le Plan de redressement économique et social (PRES).



Ce dispositif de régulation macroéconomique, lancé en août 2025 par le Premier ministre Ousmane Sonko, a généré un volume global de 63,4 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur les quatre premiers mois d'exécution de l'exercice. Au sein de cette enveloppe sectorielle, l'administration douanière a contribué à hauteur de 7,9 milliards de francs CFA.





Les écarts budgétaires face aux projections globales de la loi de finances

Les statistiques présentées par les services du ministère font état d'une progression par rapport aux résultats de l'année 2025, période durant laquelle les mécanismes du PRES avaient permis de recouvrer 4, 2 milliards de francs CFA. Néanmoins, le niveau de recouvrement actuel reste inférieur aux objectifs de mobilisation inscrits dans la Loi de finances initiale (LFI) 2026, qui table sur des prévisions annuelles de 762,6 milliards de francs CFA pour faire face aux tensions de trésorerie.



À ce stade, le Trésor public doit encore mobiliser un reliquat de près de 700 milliards de francs CFA pour atteindre ses cibles de fin d'année. Pour rappel, la feuille de route stratégique du PRES planifie la mobilisation d'un montant total de 5 667 milliards de francs CFA sur la période 2025-2028, réparti entre les ressources domestiques (2 111 milliards), les actifs de l’État (1 091 milliards), le financement endogène hors endettement (1 352 milliards) et la réduction des charges de fonctionnement de l’administration publique (50 milliards).





MS/NDARINFO





