Droits des femmes : Diomaye Faye appelle à renforcer l'arsenal juridique

Dimanche 8 Mars 2026

Droits des femmes : Diomaye Faye appelle à renforcer l'arsenal juridique

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ce dimanche 8 mars 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message solennel d'hommage et d'engagement.

Dans une déclaration publiée sur ses plateformes officielles, le chef de l'État a salué le rôle « déterminant » des femmes sénégalaises et du monde, soulignant que leur courage, leur travail et leur sens des responsabilités constituent le moteur du progrès social.
 

Au-delà de l'hommage, le président Faye a réaffirmé sa volonté politique de traduire les principes d'égalité en actes concrets. Il a notamment appelé au renforcement des dispositifs juridiques pour garantir une meilleure protection des droits des femmes et a insisté sur l'urgence de combattre les discriminations persistantes dans tous les secteurs de la vie publique et privée au Sénégal.

MS/NDARINFO
 


