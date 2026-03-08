Connectez-vous
ONU : Barthélémy Dias soutient la candidature de Macky Sall

Dimanche 8 Mars 2026

ONU : Barthélémy Dias soutient la candidature de Macky Sall

Le leader de la coalition Sénégal Kese (anciennement Sénégal Binu Bokk), Barthélémy Dias, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations unies. Dans une publication sur sa page officielle ce dimanche 8 mars 2026, l'ancien maire de Dakar — figure de proue de l'opposition radicale durant les douze dernières années — a posé un acte politique majeur.

Ce ralliement inattendu derrière l'ambition onusienne de son ancien adversaire marque un tournant notable dans les rapports de force post-alternance au Sénégal.
 

Barthélémy Dias, qui a longtemps incarné la résistance frontale contre le régime de Macky Sall, justifie sa position par une volonté de voir un Sénégalais porter les couleurs du pays et de l'Afrique au sommet de l'organisation mondiale. Ce signal politique fort intervient alors que la campagne pour la succession à la tête de l'ONU s'intensifie sur la scène internationale.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
