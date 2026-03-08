Connectez-vous
8 mars à Saint-Louis : la municipalité célèbre ses travailleuses sur le thème de la paix

Dimanche 8 Mars 2026

L'association des femmes de la municipalité de Saint-Louis a célébré ce dimanche la Journée mondiale de la femme en organisant une conférence religieuse sur le thème "Responsabilité de la femme dans la recherche de la paix dans la sphère familiale, dans la société et le monde en général".
 

"Je salue la mobilisation des travailleuses municipales. C'est une tradition chez les dames de la Commune à l'occasion de la Journée mondiale de la femme de nous retrouver pour discuter des droits des femmes et des filles", a déclaré Adja Seynabou Diop, présidente de l'association.
 

Elle a expliqué le choix du thème par le contexte international actuel. "En suivant l'actualité, on constate beaucoup de tensions dans le monde et la femme a une part importante à jouer pour que la paix s'installe", a-t-elle affirmé.
 

La présidente a souligné le rôle central des femmes dans la promotion de la paix à tous les niveaux : au sein des familles, dans la société et à l'échelle mondiale. La conférence religieuse a permis d'aborder cette responsabilité sous l'angle des valeurs spirituelles et morales.
 

Adja Seynabou Diop a également appelé à une reconnaissance continue du rôle des femmes. "Les femmes doivent être célébrées tous les mois, cette célébration est juste symbolique", a-t-elle déclaré, soulignant que le 8 mars ne devrait être qu'une occasion parmi d'autres de valoriser les contributions féminines.
 

La célébration a réuni les travailleuses municipales de Saint-Louis dans une ambiance de partage et de réflexion collective sur les enjeux actuels concernant les droits des femmes et des filles. Cette tradition annuelle de l'association permet aux femmes de la municipalité de se retrouver pour échanger sur leurs préoccupations et renforcer leur solidarité autour de valeurs communes.
 



