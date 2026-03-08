Iran : Mojtaba Khamenei officiellement nommé Guide suprême pour succéder à son père

La télévision d'État iranienne a officiellement annoncé, ce dimanche 8 mars 2026, la désignation de Mojtaba Khamenei comme nouveau Guide suprême de la République islamique. Il succède ainsi à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'une frappe israélienne le 28 février dernier.



Bien que Mojtaba Khamenei n'ait jamais occupé de fonction élective ou gouvernementale officielle, son nom circulait depuis des années comme le candidat naturel à cette succession dynastique au sommet du pouvoir théocratique.





Cette nomination lui confère désormais le contrôle absolu sur les grandes orientations stratégiques du pays, notamment sur le puissant corps des Gardiens de la révolution. Dans un contexte de guerre ouverte et de tensions régionales sans précédent, le nouveau Guide suprême aura le dernier mot en matière de stratégie militaire et de sécurité nationale, marquant ainsi une nouvelle ère pour l'Iran.



MS/NDARINFO



