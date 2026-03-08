Ford rappelle 1,74 million de voitures pour des caméras de recul défectueuses

Le constructeur américain Ford a lancé deux rappels massifs touchant près de 1,74 million de véhicules aux États-Unis en raison de défaillances logicielles critiques affectant les caméras de recul. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ces défauts augmentent significativement les risques de collision lors des manœuvres en marche arrière.



Bien que Ford affirme n'avoir connaissance d'aucun accident ou blessure à ce jour, l'entreprise estime que la totalité des véhicules ciblés par ces rappels présente le défaut technique.





Le premier problème concerne une surchauffe interne du système d'infodivertissement provoquant un écran noir, tandis que le second entraîne un affichage inversé ou retourné de l'image vidéo. Pour corriger ces anomalies, Ford propose une mise à jour gratuite du logiciel du module d'interface (APIM), accessible en concession ou directement à distance par voie hertzienne (Over-the-Air).



AMS/NI

