Économie : La BAD pousse pour 42 % de financements privés au Sénégal d'ici 2031

Le document de stratégie pays 2026-2031 de la BAD fait du secteur privé un levier incontournable pour combler le déficit de financement dans les transports, un secteur prioritaire qui concentrait déjà 36 % des 2,6 milliards de dollars d'engagements de la banque dans le pays à fin 2025. Face à la dégradation du réseau routier entre 2019 et 2024 par manque d'entretien et aux ambitions d'étendre le réseau autoroutier à plus de 900 kilomètres d'ici 2030, l'institution financière va radicalement modifier son approche. Le gouvernement sénégalais prévoit également la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako pour doper l'intégration régionale avec le Mali.





Pour soutenir ces chantiers sans alourdir la dette extérieure, la BAD prévoit de faire passer la part des opérations non souveraines — financées directement par le privé et sans garantie de l'État — de 5 % actuellement à 42 % sur la période 2026-2031. Outre les PPP classiques, la stratégie introduit des mécanismes innovants comme l’« asset recycling », consistant à confier l'exploitation d'infrastructures existantes à des opérateurs privés pour lever des fonds frais.





Cette orientation s'inscrit dans les recommandations du rapport « Perspectives économiques en Afrique 2026 » de la BAD, qui évalue le déficit infrastructurel du continent à 1 300 milliards de dollars par an, malgré une épargne locale inexploitée de 4 000 milliards de dollars. La réussite de ce tournant dépendra toutefois de la capacité de l'État à maintenir un cadre macroéconomique stable et à proposer des projets réglementairement attractifs et bancables.





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