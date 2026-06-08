Souveraineté : Cheikh Oumar Ba mise sur l'élevage face au défi climatique

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikh Oumar Ba, a appelé lundi à Dakar les pays de la sous-région à intensifier la coopération transfrontalière afin d'accélérer la transformation et le développement durable du secteur de l’élevage.





S'exprimant à l'ouverture de la 14e réunion multipartite du Programme mondial pour un élevage durable (GASL), le ministre a présidé l'adoption officielle de la « Déclaration de Dakar ». Cette feuille de route internationale, qui associe le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, vise à intégrer structurellement les pratiques pastorales dans les politiques mondiales d'adaptation au changement climatique. M. Ba a rappelé que la modernisation des filières animales constitue un pilier de la souveraineté alimentaire sénégalaise, à travers des investissements ciblés dans la santé vétérinaire, l’amélioration génétique, l’alimentation du bétail et la gestion des ressources pastorales.





De son côté, la coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, a souligné que l'élevage représente un vecteur essentiel d'emplois, de nutrition et de cohésion sociale pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Elle a réaffirmé l'alignement de l'ONU sur les ambitions du nouvel agenda « Vision Sénégal 2050 », garantissant l'accompagnement des agences internationales dans le financement du développement agricole et la résilience des systèmes de production face aux défis climatiques et économiques régionaux.







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