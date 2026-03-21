El Malick Ndiaye prie pour la survie du "Projet" face aux tensions internes

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a effectué la prière de l’Aïd el-Fitr ce samedi 21 mars 2026 à la grande mosquée Massalikoul Jinan de Dakar. Dans son message à la nation, le patron du Législatif a formulé des vœux de paix pour le monde et particulièrement pour le Sénégal, tout en réaffirmant son soutien indéfectible à l’exécutif.



Il a notamment appelé à l’accomplissement total du projet porté par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, assurant que le gouvernement travaille sans relâche pour apaiser les souffrances des populations et garantir la stabilité ainsi que le développement durable du pays.





Au-delà des vœux institutionnels, El Malick Ndiaye a abordé avec franchise la question de la cohésion au sommet de l’État. Évoquant les « soubresauts profonds » qui secouent actuellement la relation entre le Chef de l’État et son Premier ministre, il a multiplié les prières pour la préservation de ce binôme qu’il juge essentiel au salut du Sénégal.





Le Président de l'Assemblée nationale a ainsi exhorté à la fraternité et à une cohésion forte entre les deux hommes, la présentant comme le garant indispensable du bien-être de l’État et de la réussite de l'alternance.



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