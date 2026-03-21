Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Parcelles Assainies : Un réseau familial de vol et de recel de bijoux démantelé

Samedi 21 Mars 2026 - 18:18

Parcelles Assainies : Un réseau familial de vol et de recel de bijoux démantelé

Le commissariat de police des Parcelles Assainies (Unité 15) a démantelé un réseau familial de vol et de recel après une enquête minutieuse. Trois individus, dont le petit-fils de la victime, ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol, complicité et recel de bijoux en or.

Profitant de la vulnérabilité de son grand-père, atteint de graves troubles oculaires, le jeune homme a méthodiquement dépouillé ce dernier de l'ensemble des bijoux de sa défunte épouse, évalués à plus de 2 000 000 F CFA.
 

Les investigations, déclenchées après deux incendies suspects dans la chambre du plaignant, ont mis en lumière une série de forfaits. Le petit-fils, qui servait de « bras droit » au vieil homme, proposait régulièrement des objets dérobés — bijoux, téléviseurs et même du bétail — à deux bijoutiers du marché de Thiaroye via des vidéos envoyées sur son téléphone.

Ces derniers, interpellés et passés aux aveux, ont admis avoir acquis les biens à vil prix avant de les revendre avec des marges colossales. L'un d'eux a notamment reconnu avoir revendu pour 4 200 000 F CFA un collier et un bracelet achetés seulement 110 000 F CFA. Le petit-fils a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à vendre une brebis de son grand-père.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Accusation d'escroquerie foncière à 60 millions : Habib Niang en garde à vue

14/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Parcelles Assainies : Un réseau familial de vol et de recel de bijoux démantelé

21/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Ousmane Sonko fixe l'échéance du 30 avril pour l'aéroport de Ziguinchor

21/03/2026

Loi contre l'homosexualité au Sénégal : La réaction surprenante d'une ministre wallonne

21/03/2026

Message de Korité : Ousmane Sonko prône l'indépendance économique et technologique

21/03/2026

Hommage à un héros : Le capitaine André Senghor tombe au champ d'honneur

21/03/2026

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne
Le salaire des ouvriers agricoles en Espagne connaît une légère hausse en 2026, portée par la...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt

Concours Santé Sénégal 2026 : Calendrier complet et modalités de dépôt
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé le lancement de quatre concours directs...