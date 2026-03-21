Parcelles Assainies : Un réseau familial de vol et de recel de bijoux démantelé

Le commissariat de police des Parcelles Assainies (Unité 15) a démantelé un réseau familial de vol et de recel après une enquête minutieuse. Trois individus, dont le petit-fils de la victime, ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol, complicité et recel de bijoux en or.



Profitant de la vulnérabilité de son grand-père, atteint de graves troubles oculaires, le jeune homme a méthodiquement dépouillé ce dernier de l'ensemble des bijoux de sa défunte épouse, évalués à plus de 2 000 000 F CFA.





Les investigations, déclenchées après deux incendies suspects dans la chambre du plaignant, ont mis en lumière une série de forfaits. Le petit-fils, qui servait de « bras droit » au vieil homme, proposait régulièrement des objets dérobés — bijoux, téléviseurs et même du bétail — à deux bijoutiers du marché de Thiaroye via des vidéos envoyées sur son téléphone.



Ces derniers, interpellés et passés aux aveux, ont admis avoir acquis les biens à vil prix avant de les revendre avec des marges colossales. L'un d'eux a notamment reconnu avoir revendu pour 4 200 000 F CFA un collier et un bracelet achetés seulement 110 000 F CFA. Le petit-fils a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à vendre une brebis de son grand-père.





MS/NDARINFO



