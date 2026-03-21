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Loi contre l'homosexualité au Sénégal : La réaction surprenante d'une ministre wallonne

Samedi 21 Mars 2026 - 15:04

Loi contre l'homosexualité au Sénégal : La réaction surprenante d'une ministre wallonne

Cécile Neven, Ministre wallonne de l’Énergie, a annoncé ce vendredi 20 mars 2026 le gel des financements wallons destinés à la coopération climatique internationale avec le Sénégal. Cette décision fait suite au durcissement de la législation sénégalaise relative à l'homosexualité. La ministre a par ailleurs annulé son déplacement prévu fin mars à Dakar, où elle devait participer à un colloque international portant sur des projets soutenus par la Wallonie.
 

Dans une déclaration vidéo, Cécile Neven a qualifié la nouvelle loi sénégalaise de stigmatisante et dangereuse pour les personnes concernées. Elle a indiqué avoir initié un examen immédiat de l'ensemble des aides financières accordées au pays dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Pour la ministre, cette remise en question est une question de « cohérence avec les valeurs » portées par la Wallonie, soulignant que la coopération internationale, bien qu'indispensable, « ne transige pas sur la dignité humaine ». Elle prévoit de présenter ses conclusions définitives au gouvernement wallon dans les plus brefs délais.
 

MS/NDARINFO
 


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