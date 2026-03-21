Ousmane Sonko fixe l'échéance du 30 avril pour l'aéroport de Ziguinchor

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé ce samedi 21 mars 2026 à Ziguinchor l’achèvement imminent des travaux de l'aéroport de la capitale du Sud, prévu pour le 30 avril prochain.



S’exprimant après la prière de l’Aïd el-Fitr au quartier HLM, le chef du gouvernement a précisé que seules des finitions techniques et la pose de la dernière couche d’enrobé retardent encore l'ouverture officielle.





Parallèlement, Ousmane Sonko a confirmé la relance du projet de construction du nouveau pont de Ziguinchor, un ouvrage d'envergure estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Un appel d'offres a déjà permis de retenir une entreprise sino-sénégalaise pour la réalisation de cette infrastructure qui inclura l'aménagement de l'axe routier Ziguinchor–Tobor.



Une enveloppe de 30 milliards de FCFA est d'ores et déjà inscrite au budget pour finaliser les études techniques et lancer rapidement les travaux, s'inscrivant ainsi dans la stratégie de désenclavement et de développement économique de la région Sud.





MS/NDARINFO



