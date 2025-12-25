Bignona : Un nouveau commissariat urbain aux normes internationales inauguré

Le dispositif sécuritaire de la Casamance se renforce avec la mise en service d'un nouveau commissariat urbain à Bignona. L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi 24 décembre 2025 par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé.
Un pilier du Plan Diomaye pour la Casamance
Selon le ministre, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, qui vise à pacifier durablement la zone tout en luttant efficacement contre la délinquance et la grande criminalité. Cette infrastructure marque une étape importante dans la stratégie de sécurisation de la région méridionale du Sénégal.
Poursuivant son allocution, Me Mouhamadou Bamba Cissé a indiqué que l'ouverture de ce commissariat s'inscrit dans une dynamique de montée en puissance de la Police nationale et de renforcement de la police de proximité, rapprochant ainsi les services de sécurité des populations.
Des normes internationales respectées
Il a précisé que l'édifice répond aux normes internationales en matière d'infrastructures sécuritaires, garantissant ainsi des conditions de travail optimales pour les agents de police et un accueil de qualité pour les usagers du service public.
À cette occasion, le ministre a également annoncé l'ouverture prochaine d'autres structures similaires à l'échelle nationale. Il a assuré que, conformément à la stratégie de la Direction générale de la Police nationale, chaque département du pays sera, à terme, doté d'un commissariat urbain.
Une couverture sécuritaire nationale
Cette annonce témoigne de la volonté du gouvernement de déployer un maillage sécuritaire homogène sur l'ensemble du territoire national, renforçant ainsi la présence policière dans toutes les localités du Sénégal.
L'inauguration de ce commissariat à Bignona intervient dans un contexte où la Casamance bénéficie d'investissements massifs du gouvernement, avec notamment l'agropole Sud, le lycée Nation-Armée de Ziguinchor et les projets d'infrastructures routières, confirmant la priorité accordée au développement de cette région.
