Énergie : baisse des prix du carburant

La Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE) a annoncé une baisse des prix des produits pétroliers, effective à partir de ce samedi à 18h. Le litre de supercarburant passe de 990 à 920 FCFA, tandis que celui du gasoil chute de 755 à 680 FCFA, selon un communiqué de l’autorité.





Cette décision intervient au lendemain de l’intervention du ministre de l’Énergie et des Mines, Birame Soulèye Diop, devant l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen du budget 2026 de son département, arrêté à 130 milliards FCFA, en baisse de 9,31 % par rapport à 2025.





Le ministre a confirmé une réduction de 10 % des tarifs de l’électricité, en réponse aux préoccupations liées à l’inflation et au coût de la vie. Il avait également promis que la baisse des prix des hydrocarbures interviendrait dans un délai de quinze jours, engagement désormais matérialisé.





Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie gouvernementale de réformes énergétiques, visant à améliorer l’accès à une énergie abordable et à alléger les charges supportées par les ménages sénégalais.





Débat parlementaire sur le monopole de la Senelec





Les débats parlementaires ont également mis en lumière des critiques croissantes contre le monopole de la Senelec, l’opérateur public du secteur de l’électricité.



Ismaëla Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale, a appelé à une libéralisation du secteur, avec la création de nouvelles sociétés de fourniture d’électricité dans les grandes villes. Il a proposé un partage du capital incluant 35 % pour l’État, 25 % pour les collectivités territoriales et 40 % pour des investisseurs privés.



Dans la même veine, le député Alioune Ndao a plaidé pour la fin du monopole de la Senelec sur le transport et la distribution de l’électricité, suggérant un modèle régionalisé, avec ouverture à d’autres opérateurs pour les zones mal desservies.



Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer l’intégration des énergies renouvelables, en particulier le solaire, avec un objectif de 55 à 65 % du mix énergétique national, en raison du fort potentiel du pays.



MS



