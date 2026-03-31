Enlèvement en Irak : Les forces de sécurité traquent les ravisseurs d'une Américaine

Le ministère de l'Intérieur irakien a annoncé ce mardi l'enlèvement d'une journaliste de nationalité américaine en plein cœur de Bagdad. Cette annonce a immédiatement déclenché une vaste opération de recherche de la part des forces de sécurité irakiennes, alors que les tensions régionales entre les États-Unis et l'Iran atteignent des sommets.





Dans un communiqué officiel, les autorités irakiennes ont précisé agir sur la base de « renseignements précis » pour localiser les ravisseurs. L'opération a déjà permis l'interception de l'un des deux véhicules utilisés lors du rapt. Ce dernier s'est renversé lors d'une tentative de fuite, permettant aux forces de l'ordre de saisir la voiture et d'arrêter un suspect. Cependant, le second véhicule, transportant la journaliste, a réussi à prendre la fuite et reste activement recherché par les unités d'élite sur le terrain.





Deux responsables de la sécurité irakienne ont confirmé que la victime est une femme. À ce stade, l'ambassade des États-Unis à Bagdad a gardé le silence, son porte-parole se refusant à tout commentaire officiel. Bien que l'enlèvement n'ait pas encore été revendiqué, les observateurs s'interrogent sur un lien potentiel avec le conflit en cours impliquant l'Iran. Depuis le début des hostilités entre la coalition israélo-américaine et Téhéran, les milices irakiennes pro-iraniennes ont intensifié leurs attaques contre les intérêts et les installations des États-Unis dans le pays.





MS/NDARINFO





