Enseignement supérieur : baisse de 7,5 milliards de FCFA dans le budget 2026

Le projet de budget 2026 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) a été adopté ce vendredi, dans un contexte de réduction budgétaire notable. La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à celle de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a validé une enveloppe de 301,01 milliards de francs CFA, en recul de 7,51 milliards par rapport à l’année précédente.



En 2025, le budget du Mesri s’élevait à 308,53 milliards de FCFA. La nouvelle dotation pour 2026 représente ainsi une baisse de 2,4 %, selon la note officielle rendue publique par la Commission des Finances.





Cette baisse pourrait avoir des répercussions sur plusieurs leviers stratégiques du ministère, notamment le financement des universités publiques, les programmes de recherche scientifique, les bourses d’études et l’innovation technologique.



Le contexte de cette réduction n’a pas été pleinement détaillé dans le rapport, mais elle intervient alors que le secteur de l’enseignement supérieur est confronté à de nombreux défis, dont la massification des effectifs, les infrastructures vieillissantes et les besoins accrus en innovation.





À l’approche de l’exercice 2026, cette décision suscite des interrogations sur les priorités de financement de l'État. Les syndicats universitaires, les chercheurs et les étudiants pourraient réagir dans les prochains jours, d’autant plus que cette baisse intervient à un moment crucial pour les réformes pédagogiques et la digitalisation des universités.





