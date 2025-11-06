Eramet Grande Côte restitue 1000 hectares de terres réhabilitées à l’État

En marge du Salon international des mines, la société Eramet Grande Côte, filiale du groupe français Eramet, a officiellement procédé à la restitution de 1000 hectares de terres réhabilitées à l’État du Sénégal, rapporte leSoleil.sn. La cérémonie s’est tenue le mercredi 5 novembre, sous la présidence du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.





Selon la société minière, cette opération s’inscrit dans la continuité d’une première restitution de 85 hectares en 2022, consolidant son statut de première entreprise minière au Sénégal à remettre des terres réhabilitées à l’État.





Les terres concernées avaient été exploitées entre 2015 et 2018, notamment sur le site emblématique de l’Oasis du Désert, aménagé pour un investissement de 2 milliards FCFA.



« Nous voulons une exploitation optimale des ressources tout en privilégiant la protection de l’environnement », a déclaré Idrissa Guiro, représentant d’Eramet Grande Côte. « Nous nous inspirons des meilleurs standards internationaux », a-t-il ajouté.





Pour Magatte Wade, maire de Mékhé, ce geste revêt une dimension de développement durable. Il a insisté sur la nécessité d’un équilibre entre les bénéfices des entreprises minières et ceux des populations locales, notamment à travers le soutien aux activités génératrices de revenus.



Interpellé sur les risques de pollution des eaux, le ministre Birame Soulèye Diop a affirmé que les tests réalisés ont révélé une exploitation conforme aux normes environnementales.





« Nous avons effectué des vérifications sur le terrain, en toute transparence, en présence de députés. Les résultats montrent qu’Eramet Grande Côte est l’une des entreprises les plus responsables », a-t-il souligné, allant jusqu’à affirmer : « J’ai moi-même pris le risque de boire l’eau en question. »





Le ministre a toutefois rappelé que l’exploitation minière reste un défi environnemental de taille. « L’exploitation minière n’est pas naturellement compatible avec la préservation de l’environnement. Mais notre rôle est de garantir que les intérêts des communautés soient pris en compte », a conclu M. Diop.



