Escalade à la frontière : Lourdes pertes pour l'armée israélienne au Liban

L'armée israélienne a annoncé ce mardi la mort de quatre de ses soldats, tombés au combat lors d'un même incident survenu dans le sud du Liban. Ce bilan alourdit considérablement le coût humain des affrontements depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah, le 2 mars dernier, portant à dix le nombre total de militaires israéliens ayant trouvé la mort dans cette zone frontalière.





Les services de communication de l'armée ont identifié trois des victimes, toutes membres d'une brigade de reconnaissance, précisant que leurs décès sont survenus au cours de combats intenses ce lundi. L'identité du quatrième soldat tué n'a pas encore été rendue publique dans l'attente de l'avis formel à sa famille.



En plus de ces pertes humaines, l'armée israélienne a fait état d'un soldat grièvement blessé ainsi qu'un réserviste ayant subi des blessures plus légères, confirmant la haute intensité des affrontements qui se déroulent actuellement sur le terrain.









MS/NDARINFO



