Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal exprime sa solidarité avec Riyad

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu par téléphone, dans la nuit du 4 au 5 mars 2026, avec le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Selon un communiqué officiel de la diplomatie saoudienne, cet échange a porté sur l’escalade militaire préoccupante qui secoue actuellement la région du Moyen-Orient.





Au cours de cet entretien, le chef de l’État sénégalais a tenu à exprimer la solidarité indéfectible du Sénégal envers le Royaume d’Arabie saoudite face aux agressions subies ces derniers jours.



Le président Faye a réaffirmé le soutien total de son pays aux mesures de défense et de sécurisation prises par Riyad pour garantir sa stabilité intérieure. Ce rapprochement téléphonique souligne l’importance de l’axe Dakar-Riyad dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales exacerbées.





MS/NDARINFO



