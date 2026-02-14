Connectez-vous
9 disques durs et 40g d'amphétamines : l'arsenal d'un maître-chanteur saisi à Thiès

Samedi 14 Février 2026

Les agissements d'un maître-chanteur aux méthodes particulièrement sordides ont été neutralisés par les hommes du Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès. L’enquête, déclenchée par la plainte d’une femme menacée de voir ses images intimes envoyées à son époux, a révélé un mode opératoire glaçant.

Le suspect exigeait de nouveaux rapports sexuels sous la contrainte et n'hésitait pas à administrer des substances chimiques à ses victimes, dissimulées dans des boissons, pour provoquer leur endormissement et abuser d'elles.


Lors des interrogatoires, le mis en cause a avoué la présence d'une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition a confirmé l'ampleur du réseau de prédation avec la saisie d'une unité centrale, d'un ordinateur portable, de 9 disques durs externes et d'une clé USB contenant des centaines d'enregistrements d'ébats avec plusieurs autres victimes déjà identifiées.

En plus de ce matériel, la police a mis la main sur 40 grammes d'amphétamines, dont l'usage servait à soumettre les cibles. Actuellement en garde à vue, l'individu est poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention de drogue, administration de substances nuisibles et viol.

MS/NDARINFO
 


