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États-Unis : Le prix de l'essence franchit la barre historique des 4 dollars le gallon

Mardi 31 Mars 2026 - 08:07

États-Unis : Le prix de l'essence franchit la barre historique des 4 dollars le gallon

Les automobilistes américains font face à une pression croissante à la pompe. Pour la première fois depuis 2022, le prix moyen national du gallon d'essence ordinaire a franchi la barre symbolique des 4 dollars aux États-Unis, selon les dernières données de l'association automobile AAA. Cette envolée des cours, qui s'inscrit dans une dynamique mondiale de hausse des prix des carburants, marque un tournant pour l'économie de la première puissance mondiale, très dépendante de la consommation de pétrole.
 

Le prix moyen s'établit désormais à 4,02 dollars le gallon (environ 3,78 litres), soit une augmentation de plus d'un dollar par rapport aux niveaux enregistrés avant le déclenchement des tensions géopolitiques majeures. Cette situation rappelle les records atteints il y a près de quatre ans, dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui avait déstabilisé les marchés énergétiques mondiaux. Si la moyenne nationale dépasse les 4 dollars, la réalité est encore plus dure dans certains États, comme la Californie ou New York, où les prix sont déjà bien au-delà de ce seuil depuis plusieurs semaines.
 

Cette flambée des prix des carburants alimente les craintes d'une accélération de l'inflation, impactant directement le pouvoir d'achat des ménages américains et les coûts de transport des entreprises. 

 

MS/NDARINFO

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