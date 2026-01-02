Connectez-vous
États-Unis : Zohran Mamdani, premier élu musulman de New York à prêter serment sur le Coran

Vendredi 2 Janvier 2026

États-Unis : Zohran Mamdani, premier élu musulman de New York à prêter serment sur le Coran

Pour la première fois dans l'histoire de New York, un élu a prêté serment sur le Coran lors de son investiture à l'Assemblée de l'État de New York.
 

À 34 ans, le démocrate Zohran Mamdani est devenu le premier membre musulman de l'Assemblée de l'État de New York à prêter serment sur le livre saint de l'islam, lors d'une cérémonie symbolique organisée dans une station de métro emblématique de Manhattan.
 

Son épouse, Rama Duwaji, tenait le Coran, une édition ayant appartenu à Arturo Schomburg, figure intellectuelle majeure de Harlem et pionnier de l'histoire afro-américaine.
 

Élu en novembre pour représenter le 36e district de l'État de New York sur un programme marqué à gauche et très critique envers Donald Trump, Mamdani a salué "l'honneur et le privilège d'une vie" en prenant ses fonctions.
 

Le choix d'une station de métro pour la cérémonie symbolise la volonté de l'élu de rester proche des citoyens ordinaires et de marquer une rupture avec les cérémonies traditionnelles.
 

Ce moment historique illustre la diversité croissante de la représentation politique dans l'État de New York, où la communauté musulmane occupe une place importante dans le tissu social.
 

Ndarinfo/MS
 


Nouveau commentaire :
