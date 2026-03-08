Explosion à l'ambassade des USA en Norvège, périmètre de sécurité bouclé

Une forte explosion a retenti dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026, vers 01h00 locale (00h00 GMT), devant l’ambassade des États-Unis à Oslo, en Norvège. Selon la police norvégienne, la déflagration a ciblé l’entrée de la section consulaire du bâtiment diplomatique.



Bien que l’explosion ait été qualifiée de « forte » par les témoins, le commandant des opérations, Michael Dellemyr, a précisé que les dégâts matériels sont mineurs et qu'aucune victime n'est à déplorer.





À ce stade, l'origine et la nature de l'engin ayant explosé restent inconnues. Un périmètre de sécurité massif a été établi autour de l'ambassade tandis que les services spécialisés procèdent aux premières constatations. La police norvégienne a refusé de fournir des détails supplémentaires pour ne pas compromettre l'enquête qui débute à peine sous haute surveillance.



MS



