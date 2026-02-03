Connectez-vous
Extradition Madiambal Diagne : audience ouverte à la Cour d'appel de Versailles

Mardi 3 Février 2026

Extradition Madiambal Diagne : audience ouverte à la Cour d'appel de Versailles

L'audience portant sur l'extradition du patron de presse sénégalais Madiambal Diagne s'est officiellement ouverte mardi à la Cour d'appel de Versailles. Les plaidoyers ont initialement démarré ce mardi matin à 9h25 heure locale à huis clos, rapporte la télévision sénégalaise TFM.
 

Après seulement cinq minutes de débat, la séance a été interrompue. Cette interruption visait à permettre à la Cour de statuer sur une demande d'audience publique, afin de permettre au public d'assister aux plaidoiries, selon les informations de TFM.
 

Cette audience intervient dans le cadre d'une procédure d'extradition demandée par les autorités sénégalaises à l'encontre du directeur de publication du quotidien sénégalais Le Quotidien. Madiambal Diagne fait l'objet de poursuites au Sénégal dans une affaire familiale ayant donné lieu à une plainte déposée par son propre fils.
 

La question de la publicité des débats constitue un enjeu majeur dans cette procédure. Le passage d'un huis clos à une audience publique permettrait une plus grande transparence du processus judiciaire et offrirait la possibilité aux médias et au public de suivre les arguments développés par les différentes parties.
 

La décision de la Cour d'appel de Versailles concernant la demande d'extradition sera déterminante pour l'avenir du patron de presse. En cas d'acceptation, Madiambal Diagne serait remis aux autorités sénégalaises pour y être jugé. En cas de refus, il pourrait demeurer en France.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
