Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sénégal : 45 zones industrielles et 350 milliards FCFA pour accélérer l'industrialisation

Mardi 3 Février 2026

Sénégal : 45 zones industrielles et 350 milliards FCFA pour accélérer l'industrialisation

Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, a présidé lundi à Diamniadio les travaux du projet de loi sur la promotion de l'industrialisation, annonçant un changement de dimension pour le Sénégal avec la création d'au moins 45 zones industrielles et un budget porté à 350 milliards de francs CFA.


"Nous allons, avec les agropoles, créer déjà 30 zones agro-industrielles sur l'ensemble du territoire", a déclaré le ministre. Cette ambition s'accompagne d'une hausse spectaculaire du budget alloué au secteur, passant de 50 milliards à 350 milliards de FCFA. Les appels d'offres ont déjà été lancés, a-t-il précisé.
 

Cette politique vise une meilleure répartition territoriale des infrastructures productives. "Chaque département du Sénégal aura sa propre zone industrielle", a assuré Serigne Guèye Diop. À ces 30 agropoles s'ajoutent les projets portés par l'APROSI, qui prévoit 10 zones industrielles dans le domaine du phosphate et de l'agroalimentaire, à Touba, Matam et sur l'ensemble du territoire.
 

Le ministre a souligné que le pays ne compte actuellement que trois zones économiques spéciales, situées à Diass, Diamniadio et Saint-Gérard, justifiant ainsi la nécessité d'un changement d'échelle pour faire de l'industrialisation "un levier central du développement économique et social".
 

L'autre pilier de cette stratégie repose sur le patriotisme économique. "Le Sénégal a une économie extravertie. Entre 46 et 50% de notre économie est entre les mains des étrangers", a reconnu le ministre, précisant toutefois qu'il ne s'agit pas d'un rejet de l'investissement étranger mais d'une recherche de partenariats plus équilibrés.
 

"On veut juste qu'il y ait un patriotisme économique. Cela veut dire que les gens qui viennent investir au Sénégal puissent s'associer avec des Sénégalais, avec l'État, pour que le pays puisse aussi en bénéficier", a-t-il expliqué.
 

Serigne Guèye Diop a identifié plusieurs défis structurels, notamment le manque de sites industriels dédiés et les difficultés de financement. "Pour l'industrie, ça coûte cher. On ne peut pas le laisser seulement au secteur privé. Il faut le financer, le subventionner et l'appuyer", a-t-il martelé, insistant également sur la nécessité de protéger les secteurs naissants.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

100 artistes sénégalais interpellent Diomaye Faye pour sanctions concrètes contre Israël

03/02/2026

Sénégal : 45 zones industrielles et 350 milliards FCFA pour accélérer l'industrialisation

03/02/2026

Il y a 50 ans : Cheikh Anta Diop fondait le RND, parti reconnu seulement en 1981

03/02/2026

​Immigration clandestine : "Le numéro vert a montré ses limites, il faut impliquer le ministère des Pêches", confie Mamadou Lamine Diop

03/02/2026

ANACIM alerte houle dangereuse 2,5 mètres sur Saint-Louis et Cayar jeudi 5 février

03/02/2026

Amadou Ba et Oumar Sarr actent convergences pour front commun d'opposition au Sénégal

02/02/2026