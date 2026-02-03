100 artistes sénégalais interpellent Diomaye Faye pour sanctions concrètes contre Israël

Plus d'une centaine d'artistes et d'acteurs culturels sénégalais ont interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui demander de prendre des mesures concrètes contre Israël, qu'ils accusent de génocide à Gaza. Leur appel a été rendu public à travers une lettre publiée par le collectif African Artists Against Apartheid Sénégal.





Parmi les signataires figurent des personnalités de premier plan du monde culturel, notamment la chorégraphe et danseuse Germaine Acogny, l'écrivaine Ken Bugul, les cinéastes primés Mati Diop et Alain Gomis, ainsi que de nombreux réalisateurs, comédiens, critiques et commissaires d'exposition. Tous appellent les autorités sénégalaises à aller au-delà des prises de position diplomatiques et à adopter des sanctions effectives.





Dans cette lettre, les artistes interpellent directement le chef de l'État : "Le peuple sénégalais attend des mesures concrètes. Quel rôle votre gouvernement jouera-t-il pour sauver le droit international des décombres de Gaza ?"





Le Sénégal est membre du Groupe de La Haye, un bloc international créé pour coordonner des actions juridiques et diplomatiques contre Israël. Toutefois, contrairement à des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou la Colombie, Dakar n'a pas encore annoncé de sanctions formelles. Les signataires demandent ainsi au président Faye de "participer pleinement" aux actions du Groupe et de mobiliser d'autres États africains.





Les artistes réclament notamment la suspension des relations diplomatiques et économiques avec Israël, l'interdiction du transit de matériel militaire israélien via les ports et les eaux territoriales sénégalaises, et l'opposition à toute réintégration d'Israël comme observateur auprès de l'Union africaine, dont il a été suspendu en 2023.





La lettre dénonce ce que les signataires qualifient d'"impunité totale" dont bénéficierait Israël, malgré les accusations formulées par des instances internationales. L'écrivaine et chercheuse Tabara Korka Ndiaye évoque, pour sa part, un "fémi-génocide", estimant que les femmes palestiniennes sont spécifiquement ciblées.





À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, les artistes appellent également les autorités à soutenir les initiatives visant à exclure Israël des compétitions sportives internationales. "C'est dans les moments de crise que les nations forgent leur grandeur", concluent-ils.





