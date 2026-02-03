Connectez-vous
Cambriolage violent à Mékhé : 22 millions FCFA volés dans un coffre-fort

Mardi 3 Février 2026

Dans la nuit du dimanche au lundi 2 février 2026, le propriétaire de trois points multiservices à Mékhé, dans le nord-ouest du Sénégal, a été victime d'un cambriolage violent à son domicile. Des individus armés de fusils et de machettes lui ont dérobé plus de 22 millions de francs CFA après l'avoir blessé.
 

Les assaillants se sont introduits dans la maison de la victime vers 3 heures du matin en passant par la fenêtre de la cuisine. Une fois dans la chambre à coucher, ils ont réveillé le propriétaire en lui assénant un coup de machette à l'épaule avant de lui réclamer de l'argent.
 

Malgré le refus initial de la victime de céder à leur demande, les malfaiteurs ont méthodiquement fouillé toute la maison. Leurs recherches ont abouti dans la salle de bain où ils ont découvert un coffre-fort contenant plus de 22 millions de francs CFA. Ils se sont emparés du butin avant de prendre la fuite.
 

D'après les déclarations de la victime aux forces de l'ordre, d'autres complices attendaient les cambrioleurs à l'intérieur d'un véhicule stationné à proximité. Cette information suggère une opération préméditée et bien organisée, impliquant plusieurs personnes.
 

Le propriétaire des points multiservices a été évacué pour recevoir des soins suite à la blessure infligée à son épaule. L'importance du butin dérobé laisse supposer que les malfaiteurs avaient des informations précises sur les activités de leur victime et sur la présence de cette somme importante à son domicile.
 

Une enquête a été immédiatement ouverte par les forces de sécurité de Mékhé, selon l'Agence de presse sénégalaise. Les investigations visent à identifier les auteurs de ce cambriolage et à démanteler le réseau derrière cette opération. Les enquêteurs s'attacheront notamment à déterminer comment les malfaiteurs ont obtenu des informations aussi précises sur la présence de cette somme d'argent au domicile de la victime.
 

Ce cambriolage violent survient dans un contexte où les commerçants sont régulièrement ciblés par des bandes organisées, soulignant la nécessité de renforcer la sécurité dans les zones commerciales et d'encourager les commerçants à déposer régulièrement leurs liquidités dans les établissements bancaires.
 

MS/NDARINFO


