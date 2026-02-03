Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Il y a 50 ans : Cheikh Anta Diop fondait le RND, parti reconnu seulement en 1981

Mardi 3 Février 2026

Il y a 50 ans : Cheikh Anta Diop fondait le RND, parti reconnu seulement en 1981

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 3 février 1976, le Professeur Cheikh Anta Diop fondait à Dakar le Rassemblement National Démocratique, marquant une étape décisive de son engagement politique pour la démocratie et le pluralisme au Sénégal.
 

Ce parti, qui incarnait les idéaux de liberté et de justice sociale portés par l'intellectuel et homme politique sénégalais, ne sera reconnu par l'État que cinq ans plus tard, le 18 juin 1981. Cette reconnaissance tardive témoigne des difficultés qu'a connues le multipartisme au Sénégal durant les années 1970, marquées par un quasi-monopole du Parti Socialiste au pouvoir.
 

La création du RND s'inscrivait dans un combat de longue haleine mené par Cheikh Anta Diop pour l'instauration d'une véritable démocratie pluraliste au Sénégal. Avant cette fondation, il avait déjà tenté de structurer l'opposition sénégalaise en créant le Bloc des Masses Sénégalaises en 1961, puis le Front National Sénégalais en 1963. Ces deux formations politiques n'avaient jamais obtenu de reconnaissance officielle de l'État.
 

Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Thieytou dans le département de Bambey, était bien plus qu'un simple opposant politique. Égyptologue de renommée mondiale, historien, anthropologue et physicien, il avait révolutionné l'historiographie africaine par ses travaux démontrant l'antériorité des civilisations africaines et l'origine nègre de l'Égypte pharaonique.
 

Ses thèses, développées notamment dans "Nations nègres et culture" publié en 1954, avaient profondément marqué les intellectuels africains et de la diaspora. Il avait consacré sa vie à la restauration de la conscience historique africaine et à la démonstration scientifique de l'apport de l'Afrique noire à la civilisation mondiale.
 

Son engagement politique découlait naturellement de sa vision panafricaniste et de sa conviction que l'émancipation culturelle et intellectuelle de l'Afrique devait s'accompagner d'une émancipation politique. Le RND incarnait ce projet de transformation sociale et politique du Sénégal.
 

Décédé le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta Diop reste une figure majeure de la pensée africaine du XXe siècle. Cinquante ans après la fondation du RND, son héritage intellectuel et politique continue d'inspirer les générations de Sénégalais et d'Africains en quête de justice, de démocratie et de renaissance culturelle.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Il y a 50 ans : Cheikh Anta Diop fondait le RND, parti reconnu seulement en 1981

03/02/2026

​Immigration clandestine : "Le numéro vert a montré ses limites, il faut impliquer le ministère des Pêches", confie Mamadou Lamine Diop

03/02/2026

ANACIM alerte houle dangereuse 2,5 mètres sur Saint-Louis et Cayar jeudi 5 février

03/02/2026

Amadou Ba et Oumar Sarr actent convergences pour front commun d'opposition au Sénégal

02/02/2026

AIBD enregistre hausse de 0,46% du trafic passagers en 2025 avec 2,94 millions

02/02/2026

Diomaye quitte Dakar pour deux jours au Congo-Brazzaville

02/02/2026