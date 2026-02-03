Il y a 50 ans : Cheikh Anta Diop fondait le RND, parti reconnu seulement en 1981

Il y a cinquante ans jour pour jour, le 3 février 1976, le Professeur Cheikh Anta Diop fondait à Dakar le Rassemblement National Démocratique, marquant une étape décisive de son engagement politique pour la démocratie et le pluralisme au Sénégal.





Ce parti, qui incarnait les idéaux de liberté et de justice sociale portés par l'intellectuel et homme politique sénégalais, ne sera reconnu par l'État que cinq ans plus tard, le 18 juin 1981. Cette reconnaissance tardive témoigne des difficultés qu'a connues le multipartisme au Sénégal durant les années 1970, marquées par un quasi-monopole du Parti Socialiste au pouvoir.





La création du RND s'inscrivait dans un combat de longue haleine mené par Cheikh Anta Diop pour l'instauration d'une véritable démocratie pluraliste au Sénégal. Avant cette fondation, il avait déjà tenté de structurer l'opposition sénégalaise en créant le Bloc des Masses Sénégalaises en 1961, puis le Front National Sénégalais en 1963. Ces deux formations politiques n'avaient jamais obtenu de reconnaissance officielle de l'État.





Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Thieytou dans le département de Bambey, était bien plus qu'un simple opposant politique. Égyptologue de renommée mondiale, historien, anthropologue et physicien, il avait révolutionné l'historiographie africaine par ses travaux démontrant l'antériorité des civilisations africaines et l'origine nègre de l'Égypte pharaonique.





Ses thèses, développées notamment dans "Nations nègres et culture" publié en 1954, avaient profondément marqué les intellectuels africains et de la diaspora. Il avait consacré sa vie à la restauration de la conscience historique africaine et à la démonstration scientifique de l'apport de l'Afrique noire à la civilisation mondiale.





Son engagement politique découlait naturellement de sa vision panafricaniste et de sa conviction que l'émancipation culturelle et intellectuelle de l'Afrique devait s'accompagner d'une émancipation politique. Le RND incarnait ce projet de transformation sociale et politique du Sénégal.





Décédé le 7 février 1986 à Dakar, Cheikh Anta Diop reste une figure majeure de la pensée africaine du XXe siècle. Cinquante ans après la fondation du RND, son héritage intellectuel et politique continue d'inspirer les générations de Sénégalais et d'Africains en quête de justice, de démocratie et de renaissance culturelle.





