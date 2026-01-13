Farba Ngom en prison : deux téléphones, 400 échanges avec un homme politique

Le 28 décembre 2024, une fouille effectuée dans la cellule du pavillon spécial de l'établissement pénitentiaire a permis de découvrir deux téléphones portables en possession du détenu, en violation manifeste de la loi n° 87-15 et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires. L'analyse de ces appareils révèle une activité intense et structurée : communications internationales avec le Maroc, le Mali, l'Autriche, le Bangladesh et les États-Unis, opérations financières nationales et internationales, ainsi que le suivi de chantiers en construction, a rapporté la ministre de la Justice.



