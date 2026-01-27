Aéré Lao : Trois individus interpellés avec 14 kg de chanvre indien

La Brigade Territoriale d'Aéré Lao a procédé, dimanche 26 janvier 2026, au démantèlement d'un réseau de trafic de chanvre indien et à l'interpellation de trois individus. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants mené par la Gendarmerie nationale.





Les faits se sont déroulés aux environs de 5 heures du matin, lors d'un contrôle routier effectué par les éléments de la Brigade. Les gendarmes ont appréhendé trois individus, tous de nationalité sénégalaise, à bord d'un véhicule de marque Peugeot 407.





Au cours de la fouille du véhicule, les forces de l'ordre ont découvert, sur le siège passager avant, quatorze paquets de chanvre indien dissimulés dans un sac d'aliments de bétail. Chaque paquet contenait un kilogramme de drogue, portant le total de la saisie à 14 kilogrammes.





Le mode opératoire des trafiquants présumés consistait à dissimuler les stupéfiants dans un sac destiné à l'alimentation animale, probablement dans le but de tromper la vigilance des forces de l'ordre lors d'éventuels contrôles.





En plus de la drogue saisie, les gendarmes ont procédé à la confiscation du véhicule Peugeot 407 utilisé pour le transport ainsi qu'une moto de marque Haojue appartenant vraisemblablement aux mis en cause.





Cette opération illustre la vigilance et l'efficacité des forces de gendarmerie dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les contrôles routiers demeurent un outil essentiel dans la détection et la répression de ce type de criminalité.





Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue et feront l'objet de poursuites judiciaires pour trafic de stupéfiants, une infraction lourdement sanctionnée par la législation sénégalaise.





