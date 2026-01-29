Finale CAN : Suspensions et amendes pour le Sénégal et le Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict disciplinaire concernant les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, sanctionnant lourdement les deux pays.
Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw est suspendu pour cinq matches et devra s'acquitter d'une amende personnelle de 100 000 dollars américains (environ 60 millions FCFA).
Les internationaux Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye sont chacun sanctionnés de deux matches de suspension pour leur implication dans les tensions survenues à l'issue de la rencontre remportée par le Sénégal (1-0 après prolongation).
La Fédération sénégalaise de football (FSF) est la plus lourdement touchée sur le plan financier avec une amende de 615 000 dollars (environ 370 millions FCFA). Au total, les sanctions financières visant Pape Thiaw et la FSF atteignent 715 000 dollars, soit près de 430 millions FCFA.
Du côté marocain, les sanctions sont plus limitées. Achraf Hakimi est suspendu pour un match avec sursis, tandis qu'Ismaël Saibari écope de trois matches de suspension. La Fédération royale marocaine de football est condamnée à une amende de 315 000 dollars (environ 190 millions FCFA).
Ces sanctions font suite aux incidents survenus lors de la finale du 18 janvier à Rabat, marquée par l'interruption temporaire du match après la décision du sélectionneur Pape Thiaw de faire quitter le terrain à ses joueurs suite à un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes de la prolongation.
Malgré la sévérité de ces décisions, la CAF n'a pris aucune mesure remettant en cause le titre de champion d'Afrique du Sénégal, ni évoqué de sanction internationale supplémentaire. Les suspensions concerneraient uniquement les compétitions africaines.
Les parties concernées disposent normalement de voies de recours pour contester ces décisions auprès des instances compétentes de la CAF.
Cette décision ouvre une période délicate pour le football sénégalais qui devra composer avec l'absence de son sélectionneur et de deux joueurs majeurs lors des prochaines échéances continentales, tout en gérant une facture financière importante.
MS/NDARINFO