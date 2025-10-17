Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Fonction publique : fin du double bénéfice carburant et indemnité forfaitaire

Vendredi 17 Octobre 2025

Fonction publique : fin du double bénéfice carburant et indemnité forfaitaire
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a adressé le 25 septembre 2025 une circulaire aux ministres et secrétaires d’État pour mettre fin au cumul d’avantages jugés incompatibles dans les départements ministériels.
 
Le chef du gouvernement rappelle que certains agents continuent de bénéficier simultanément de la dotation en carburant et de l’indemnité forfaitaire globale, alors que cette pratique est contraire aux dispositions du décret n°2021-03 du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs.
 
 
Conformément à la directive présidentielle n°3 issue du rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) du 19 avril 2024, le Président de la République a ordonné de mettre fin à cette double attribution.
 
 
Le Premier ministre invite ainsi les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application immédiate de cette décision et à accuser réception de la circulaire.

 
 


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.