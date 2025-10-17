Fonction publique : fin du double bénéfice carburant et indemnité forfaitaire

Le chef du gouvernement rappelle que certains agents continuent de bénéficier simultanément de la dotation en carburant et de l’indemnité forfaitaire globale, alors que cette pratique est contraire aux dispositions du décret n°2021-03 du 6 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs.



Conformément à la directive présidentielle n°3 issue du rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) du 19 avril 2024, le Président de la République a ordonné de mettre fin à cette double attribution.



Le Premier ministre invite ainsi les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application immédiate de cette décision et à accuser réception de la circulaire.





Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a adressé le 25 septembre 2025 une circulaire aux ministres et secrétaires d’État pour mettre fin au cumul d’avantages jugés incompatibles dans les départements ministériels.