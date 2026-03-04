Fonds d'appui à la presse : Babacar Ba exige la liste des bénéficiaires

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a officiellement interpellé le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, au sujet du Fonds d'appui au développement de la presse.



Dans une déclaration faite sur les ondes de la Radio Futur Média (RFM) ce mercredi, le défenseur des droits des citoyens exige, au nom de la bonne gouvernance et de la transparence budgétaire, la publication exhaustive de la liste des médias, organes de presse et structures ayant bénéficié de ces financements publics.





S'appuyant sur les dispositions du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, Babacar Ba martèle que les Sénégalais ont le droit de savoir comment les deniers publics sont distribués. Il estime que la clarté sur l'identité des bénéficiaires, qu'il s'agisse de la presse écrite, audiovisuelle ou des sites d'information en ligne, est une exigence démocratique fondamentale puisque cet argent appartient au contribuable.



MS/NDARINFO







