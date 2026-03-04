Connectez-vous
Mercredi 4 Mars 2026

Extension du TER : L'UE financera les études de la phase 3 vers les régions.

Le Sénégal et l’Union européenne ont scellé un partenariat stratégique renforcé à l'issue d'une mission de haut niveau conduite par les commissaires Jozef Síkela et Magnus Brunner. Cet engagement bilatéral se traduit par le lancement d'un plan d'action ambitieux axé sur la lutte contre la pêche illicite, l'exploitation illégale des ressources et le développement de chaînes de valeur génératrices d'emplois pour la jeunesse sénégalaise.

Reçue en audience par le président Bassirou Diomaye Faye, la délégation européenne a salué les nouvelles orientations politiques de Dakar, notamment la systématisation du repos biologique et le contrôle accru des zones de pêche.
 

Ce nouveau cadre de coopération intègre des volets sécuritaires et infrastructurels majeurs, marqués par la remise officielle de 11 vedettes neuves et 6 vedettes remotorisées à la Police et à la Gendarmerie nationales.

Ces équipements, couplés à l'inauguration d'un nouveau Centre de maintenance maritime au Port de Dakar, visent à démanteler les réseaux de criminalité transnationale, du trafic de drogue à la migration irrégulière. Par ailleurs, l'UE a confirmé son engagement dans le secteur des transports en annonçant le financement des études d'extension du Train Express Régional (TER) vers les régions, dans le cadre de la phase 3 de ce projet emblématique de mobilité urbaine.
 

MS/NDARINFO
 


