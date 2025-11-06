Connectez-vous
Football : Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr rejoignent les Lions

Jeudi 6 Novembre 2025

Le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé, ce jeudi, une liste de 26 joueurs convoqués pour les matchs amicaux que le Sénégal disputera face au Brésil et au Kenya, les 15 et 18 novembre prochains, à Londres et en Turquie.
 

Parmi les principales nouveautés, on note la première convocation d’Ibrahima Mbaye (PSG) et de Mamadou Sarr(Strasbourg), deux jeunes joueurs que le technicien sénégalais est parvenu à convaincre d’intégrer la sélection.
 

Cette liste marque également le retour d’Assane Diao, éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d'une blessure, ainsi que celui de Rassoul Ndiaye, de nouveau appelé dans la tanière.
 

En revanche, le milieu de terrain de l’AS Monaco, Krépin Diatta, est forfait pour blessure.
 

Ces deux rencontres amicales s’inscrivent dans la préparation des Lions en vue des prochaines échéances continentales et internationales.

 



