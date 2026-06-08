Football : Une pluie de récompenses de l'État pour les champions U15 et U17

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé lundi à Dakar l'octroi d'une enveloppe globale de 311 400 000 FCFA destinée à récompenser et accompagner les sélections nationales de football des moins de 15 ans (U15) et des moins de 17 ans (U17) après leurs récents exploits internationaux.





La dotation financière publique se décompose en un montant de 174 520 000 FCFA alloué à la catégorie U15 et de 136 900 000 FCFA pour les U17, la Fédération sénégalaise de football (FSF) étant chargée de procéder à la répartition des fonds.





Outre une prime financière individuelle et une enveloppe d'appui versée à leur ligue régionale d'origine, chaque jeune joueur des deux sélections recevra un iPad de onzième génération, un lot de matériel didactique, une assurance maladie intégrale d'une durée de deux ans ainsi qu'une bourse scolaire et de formation professionnelle de 24 mois.





Le chef de l'État a précisé que ce vaste programme de gratifications, qui englobe également les membres de l'encadrement technique à travers des primes financières et des équipements numériques similaires, vise à concilier les exigences de la haute compétition sportive avec les besoins académiques des jeunes athlètes.





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