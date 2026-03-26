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Frappe de missile à Kfar Qasim : Un secouriste israélien décrit le chaos et la dévastation

Jeudi 26 Mars 2026 - 08:51

Frappe de missile à Kfar Qasim : Un secouriste israélien décrit le chaos et la dévastation

Un secouriste israélien a décrit comme « chaotique » la scène d'une attaque de missile survenue à Kfar Qasim, selon les informations de Julia Frankel et Jon Gambrell. Premier arrivé sur les lieux, l'ambulancier Tomer Gussman a précisé que le centre de l'habitation touchée était totalement dévasté.

Les unités de secours et de soins intensifs déployées en quelques minutes ont pris en charge cinq blessés légers à l'intérieur de la maison avant de les évacuer vers l'hôpital. En marge de cette frappe, les autorités israéliennes ont émis une alerte concernant une potentielle troisième salve de missiles en provenance d'Iran pour la journée de ce jeudi 26 mars 2026.
 

MS/NDARINFO
 

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