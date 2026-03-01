Frappes en Iran : Hollywood se déchire sur l'action militaire de Trump

L'intervention militaire américaine en Iran, marquée par l'opération « Fureur épique », suscite une vive fracture au sein de l'industrie hollywoodienne. Selon un rapport de Fox News Digital, de nombreuses célébrités ont pris la parole ce dimanche pour condamner ou, à l'inverse, saluer l'action décidée par le président Donald Trump, reflétant la polarisation extrême de l'opinion publique américaine.





D'un côté, plusieurs stars de premier plan ont dénoncé une escalade « dangereuse » et « irresponsable » qui menace d'entraîner le monde dans un conflit global. Des figures influentes du cinéma et de la musique ont exprimé leurs craintes quant aux conséquences humanitaires des frappes sur Téhéran et à la stabilité du Moyen-Orient. À l'opposé, d'autres personnalités du divertissement ont loué la détermination du commandant en chef, estimant que ces frappes constituent des « promesses tenues » en matière de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme après des mois de provocations iraniennes.





Cette bataille de communication sur les réseaux sociaux intervient alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei. La sphère médiatique américaine, habituée aux joutes politiques, se retrouve une nouvelle fois au centre du débat stratégique, oscillant entre appels à la paix et soutien à la démonstration de force technologique des forces américano-israéliennes.





MS/NDARINFO



