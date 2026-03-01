Fusillade à Austin : L'auteur identifié comme Ndiaga Diagne, un Américain d'origine sénégalaise

Le FBI a identifié dimanche l'auteur de la fusillade meurtrière survenue dans un bar d'Austin, au Texas, comme étant Ndiaga Diagne, un citoyen américain naturalisé d'origine sénégalaise. L'assaillant a tué trois personnes et en a blessé au moins treize autres avant d'être abattu par les forces de l'ordre après avoir ouvert le feu sur la foule.





Selon les premières informations rapportées par le journaliste américain Benny Johnson, le suspect portait un t-shirt arborant l'inscription « Propriété d'Allah », une référence interprétée par les enquêteurs comme un lien possible avec l'Iran. Un exemplaire du Coran a également été retrouvé à bord de son véhicule. Alex Doran, responsable du bureau du FBI à San Antonio, a déclaré qu'il était « trop tôt pour déterminer une motivation précise », tout en admettant que des éléments matériels indiquent un « lien potentiel avec le terrorisme ».





Cet acte de violence intervient dans un contexte de tensions internationales extrêmes, au lendemain des frappes américano-israéliennes ayant coûté la vie au Guide suprême iranien, Ali Khamenei. Les autorités fédérales examinent actuellement si le passage à l'acte de Ndiaga Diagne constitue une riposte isolée ou coordonnée en lien avec l'embrasement actuel au Moyen-Orient.





MS/NDARINFO



