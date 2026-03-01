Pétrole : Le prix du baril flambe de 13% après le blocage du détroit d'Ormuz

Les cours du pétrole ont bondi de 13% lundi à l'ouverture des marchés, franchissant la barre des 80 dollars le baril sous l'effet de l'escalade militaire entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. Vers 23h00 TU, le baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait en forte hausse, selon les données de Bloomberg News, les investisseurs redoutant une rupture majeure de l'approvisionnement mondial suite au blocus du détroit d'Ormuz.





Ce choc pétrolier fait suite à l'annonce, samedi 28 février, d'un blocage « de facto » de cette voie maritime stratégique par les Gardiens de la révolution iraniens, en riposte à l'opération « Fureur épique ». Le détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour environ 20% de la consommation mondiale de brut, est désormais le théâtre de vives tensions qui paralysent déjà les secteurs du transport maritime et aérien dans toute la région du Golfe.





Si les analystes divergent encore sur l'ampleur réelle de ce choc économique, la persistance des frappes contre les infrastructures iraniennes et la menace d'une fermeture prolongée du détroit font craindre une envolée durable des prix à la pompe. Cette flambée du brut survient au moment où l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei, accentuant l'instabilité sur les places financières internationales.





MS/NDARINFO



