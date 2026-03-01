Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Frappes iraniennes sur Israël : 10 morts et 11 disparus après la destruction d'un abri

Dimanche 1 Mars 2026

Frappes iraniennes sur Israël : 10 morts et 11 disparus après la destruction d'un abri

L'Iran a saturé les systèmes de défense aérienne d'Israël entre samedi et dimanche, menant plusieurs frappes directes contre des zones résidentielles. À Bet Shemesh, à l'ouest de Jérusalem, l'effondrement d'un abri anti-missiles a causé la mort d'au moins neuf personnes, tandis qu'à Tel-Aviv, la destruction d'un immeuble a coûté la vie à une femme. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déploré des « jours douloureux » pour le pays, alors que le bilan humain reste provisoire.
 

La police israélienne a annoncé dimanche soir que onze personnes sont toujours portées disparues sur le site de Bet Shemesh. Les opérations de secours et de déblayage se poursuivent dans les décombres de l'abri censé protéger les civils, mais qui a cédé sous l'impact des projectiles iraniens. Le dernier communiqué officiel fait état de plus de 45 blessés, évacués vers les centres hospitaliers de la région à des degrés de gravité divers.
 

Cette percée technologique des missiles iraniens, parvenant à déjouer le dôme de fer et les systèmes de protection rapprochée, marque un tournant dans l'escalade militaire en cours. Ces frappes interviennent alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei. Les autorités israéliennes craignent de nouvelles salves de saturation alors que les recherches se concentrent désormais sur la localisation des survivants parmi les disparus signalés.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Frappes iraniennes sur Israël : 10 morts et 11 disparus après la destruction d'un abri

01/03/2026

Fusillade à Austin : L'auteur identifié comme Ndiaga Diagne, un Américain d'origine sénégalaise

01/03/2026

"Ndogou" du PR avec les députés au Palais : Ousmane Sonko pas d'accord

01/03/2026

Ousmane Sonko s'explique sur ses « incompréhensions » avec Bassirou Diomaye Faye

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Ousmane Sonko relance le « Nemekou Tour » pour massifier le parti Pastef

01/03/2026