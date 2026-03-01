Frappes iraniennes sur Israël : 10 morts et 11 disparus après la destruction d'un abri

L'Iran a saturé les systèmes de défense aérienne d'Israël entre samedi et dimanche, menant plusieurs frappes directes contre des zones résidentielles. À Bet Shemesh, à l'ouest de Jérusalem, l'effondrement d'un abri anti-missiles a causé la mort d'au moins neuf personnes, tandis qu'à Tel-Aviv, la destruction d'un immeuble a coûté la vie à une femme. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu a déploré des « jours douloureux » pour le pays, alors que le bilan humain reste provisoire.





La police israélienne a annoncé dimanche soir que onze personnes sont toujours portées disparues sur le site de Bet Shemesh. Les opérations de secours et de déblayage se poursuivent dans les décombres de l'abri censé protéger les civils, mais qui a cédé sous l'impact des projectiles iraniens. Le dernier communiqué officiel fait état de plus de 45 blessés, évacués vers les centres hospitaliers de la région à des degrés de gravité divers.





Cette percée technologique des missiles iraniens, parvenant à déjouer le dôme de fer et les systèmes de protection rapprochée, marque un tournant dans l'escalade militaire en cours. Ces frappes interviennent alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei. Les autorités israéliennes craignent de nouvelles salves de saturation alors que les recherches se concentrent désormais sur la localisation des survivants parmi les disparus signalés.





MS/NDARINFO



