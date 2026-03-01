"Ndogou" du PR avec les députés au Palais : Ousmane Sonko pas d'accord

Le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé dimanche l'existence d'un désaccord avec le président Bassirou Diomaye Faye concernant l'organisation d'une rencontre entre le chef de l'État et les députés de la majorité. S’exprimant sur les tensions internes au sein du pouvoir, le président de Pastef a affirmé avoir opposé une fin de recevoir à la tenue de cet échange au Palais de la République, invoquant la préservation de son autorité sur la formation politique.





« Je ne veux pas qu’il pense que je suis entre lui et le parti. Il ne peut pas voir les membres du parti sans mon accord. Je suis le président du parti », a martelé Ousmane Sonko. Si le président de la République a finalement reçu des coordonnateurs au Palais, justifiant sa prérogative de recevoir en sa résidence officielle, le Premier ministre a critiqué le choix du lieu, préconisant un cadre « neutre » comme un hôtel. Ousmane Sonko a précisé ne pas avoir pris part au cœur des discussions, qu'il a qualifiées d'« inutiles » si les propos tenus étaient identiques à ceux déjà connus.





Malgré ces divergences sur la forme et le cadre de la concertation, le leader des « Patriotes » a réfuté toute idée de confrontation personnelle avec le chef de l'État. Affirmant agir en connaissance de cause sur des éléments de contexte non publics, il a appelé les militants à la « sérénité » et au « travail ». « Pastef est parfois frileux. Il faut se calmer », a-t-il conclu, tout en assurant que le parti ne traverse aucune crise majeure malgré ces ajustements de gouvernance au sommet de l'exécutif.





MS/NDARINFO

