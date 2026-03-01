Ousmane Sonko s'explique sur ses « incompréhensions » avec Bassirou Diomaye Faye

Le Premier ministre et président de Pastef, Ousmane Sonko, a apporté dimanche des éclaircissements sur les « incompréhensions » apparues ces derniers jours avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Reconnaissant l'existence de divergences politiques et de gestion au sommet de l'État, le chef du gouvernement a toutefois réaffirmé la solidité du projet commun tout en mettant en garde contre les « tentations » liées à l'exercice du pouvoir.





« Le pouvoir change beaucoup de choses. Si on ne s'y est pas préparé, c’est difficile. Le pouvoir va avec la tentation », a déclaré Ousmane Sonko, rappelant le passé de lutte difficile ayant conduit la majorité actuelle aux responsabilités. Selon lui, les avis contraires sont une conséquence normale de l'exercice du pouvoir et doivent être résolus impérativement au sein des instances internes du parti, qu'il qualifie de formation « la plus forte et la plus structurée du Sénégal ».





Le leader des « Patriotes » a martelé que personne, quel que soit son statut, ne serait au-dessus des règles collectives : « Le parti fera justice et prendra ses responsabilités. Il ne courra derrière personne (...) Même si c’était moi. » Tout en pointant la responsabilité de certains militants dans l'alimentation des polémiques publiques, Ousmane Sonko a appelé à la vigilance et au respect de la charte du parti pour garantir la cohésion de l'exécutif.





MS/NDARINFO



